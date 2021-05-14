中鋼(2002)周四開出6月內銷單月盤，平均調幅為8%，連續第12個月漲價，但受到資金撤出影響，加上大陸再次表達對大宗商品價格飛漲的關注，使周四大連鐵礦砂期貨下挫，中鋼開高震盪回跌，前波最強勢的中鴻、新光鋼等亦同步壓回。

隨著大陸寶鋼、台塑河靜鋼盤價均大幅開高，熱軋每噸漲逾百美元，中鋼(2002)周四開出6月內銷單月盤，平均調幅為8%，連續第12個月漲價。其中，熱軋鋼板漲台幣2,300元，漲幅仍相對亞洲鋼價少。

中鋼表示，考量業者成本轉嫁及近期台幣升值對出口影響等因素，本次六月份盤價維持公司一貫「順勢、穩健、合宜」原則，以落實月盤精神滾動式檢討逐步調整，並維繫市場成長動能，六月份內銷月盤基價平均調幅為8%。

中鋼公司指出，全球經濟復甦引發全球鋼鐵需求大增，在供應吃緊及煤、鐵原物料、運輸、環保議題等各項成本飆漲帶動下，國際鋼價續創歷史新高，高鋼價漸成為疫後新常態。

不過，大陸當局再次表達對大宗商品價格飛漲的關注，令市場降溫，週四(13日)大連鐵礦砂期貨一度暴跌9.5%，從之前幾天的空前新高拉回。市場預期，未來可能有政策會抑制和減少對鐵礦石的投機行為，對鐵礦石價格過快上漲有一定的降溫作用。

中國國務院總理李克強12日在國務院常務會議，再度提及大宗商品價格。要求要追蹤國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。大連商品交易所的9月鐵礦砂期貨主力，13日盤中狂瀉9.5%、跌至每噸人民幣1,190元，終場跌幅縮小至7.5%，收在每噸人民幣1,217元。

(時報資訊)