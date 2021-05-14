連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)董事會通過2021年首季合併財報，歸屬母公司稅後淨利0.2億元，雖因步入淡季而季減38.98％，但較去年同期虧損0.53億元顯著轉盈，每股盈餘（EPS）0.57元。展望後市，隨著旺季到來、且提前布局中美2大市場，預期營運可望逐季成長。

雅茗首季合併營收4.26億元，季減5.37％、年增達53.87％。毛利率48.75％，低於去年第四季51.27％、優於去年同期44.66％。不過，營業利益0.24億元，季增達28.23％、較去年同期虧損0.55億元轉盈，使營益率5.7％，優於去年第四季4.2％及同期負20.16％。

雅茗指出，雖然去年首季營運遭逢疫情衝擊而虧損、比較基期較低，但今年首季營運動能仍受疫情籠罩、船運交期混亂、相關原物料大漲等因素干擾。不過，集團在疫情期間已調整營運體質及改造組織，使首季象徵本業獲利的營業利益續繳「雙升」表現。

雅茗亦公布4月自結合併營收1.3億元，月減0.57％、年增達26.53％。累計前4月合併營收5.56億元，年增達46.48％。隨著5月起已進入手搖茶飲傳統旺季，接續夏季高溫旺季助攻，雅茗預期第二季營收可望維持成長趨勢，對全年營運重返2019年高峰有信心。

雅茗表示，「快樂檸檬」目前在全球布局近20個國家、進入逾200個城市，共有近1200家門市，大規模展店帶動貿易營收隨之成長。同時，將打造「全球茶飲最佳創業平台」作為經營使命，除了持續深耕中國大陸市場外，亦加快擴展美國及東協2大市場布局。

展望後市，雅茗持續聚焦茶飲本業發展，針對營運及策略布局提出打造3大成長曲線方針，透過茶飲本業、供應鏈整合、投資合盟方式，聚焦擴大中國大陸布局、深耕北美市場、加強亞太合盟，其中美國市場為重中之重，目標3年內展至200家店。

雅茗指出，集團持續擴大深化全球茶飲布局，即便在疫情陰影籠罩下，中國大陸、北美及東協等市場均有具體好消息，包括展店、品牌優化、深化供應鏈等計畫均進行中，並持續尋找合適併購標的，今年成長動能不虞匱乏，隨著旺季將至，預期營運表現將逐季成長。

(時報資訊)