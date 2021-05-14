美股跌深反彈，四大指數收揚，道瓊收漲逾400點，終結連3個交易日的下滑，台股今終於見到反彈行情，早盤上漲逾400點，重新站上16000點大關、最高達16075.48點，其後漲幅收斂，萬六僅曇花一現，今反彈主力主要來自電子股，成交比重在盤中更一度逾5成，現階段預估今成交量落在5800億元。

電子股今量能一度回到5成，逐漸躍回主流，台積電(2330)開高震盪，漲幅逾1%，目前股價依舊位於5日線下方；大立光(3008)開高後翻黑，股價小跌，但依舊守住股王寶座，矽力-KY(6415)看好全年營運增3成，股價最高衝上2820元，股王、股后一漲一跌，持續拉近距離；聯電(2303)開高走揚、漲幅逾2.5%，越過昨天低點，惟盤中賣壓出籠漲幅收斂至平盤附近；廣達(2382)首季稅後盈餘創歷年同期新高，單季每股賺1.84元，第二季筆電出貨仍可有個位數季增，今股價上漲約2.5%，躍回5日線；面板族群友達(2409)、群創(3481)大漲逾7.5%，彩晶(6116)亦上漲約6.5%；被動元件股國巨(2327)祭出庫藏股自救，今亮燈漲停。

IC設計族群聯發科(2454)今開高走高，漲幅近3.5%，跳回900元大關，祥碩(5269)法說報喜，第二季、下半年樂觀看待，今直接衝上漲停鎖住，天鈺(4961)、敦泰(3545)分別大漲逾8%、7%，世芯-KY(3661)、義隆(2458)、聯詠(3034)、立積(4968)、信驊(5274)、致新(8081)等均大幅走揚，IC設計反彈步伐整齊。

記憶體族群多開高震盪，威剛(3260)早盤一度站回90元大關，盤中漲幅收斂到4%左右，旺宏(2337)上揚約4%，十銓(4967)、華邦(2344)漲幅分別落在3%、2%。

鋼鐵、航運今修正壓力依舊沉重，航運類股今成交比重逾2成2，但類股依舊開高走低，調節賣壓沉重，目前遭投信持續調節，貨櫃三雄長榮(2603)早盤後重挫逾7%，陽明(2609)、萬海(2615)跌幅也達4.5%、3%，類股表現相對弱勢，類股指數跌幅約3.4%；中鋼(2002)盤中紅翻黑，下跌逾4%，聚亨(2022)、燁興(2007)殺至跌停。

本周台股受到本土病例激增的利空衝擊，引發台股賣壓出籠，連續四個交易日下跌，接連失守十日、月、季線，短天期均線已全數下彎，短線有走弱疑慮，加上成交量能沒有萎縮，指數尚未出現落底回穩的訊號。

兆豐國際投顧表示，電子指數連續拉回後，目前半年線已失守形成壓力，短線713至半年線來回震盪；金融指數跌破月線，但尚守季線，短線月線至季線整理；未含金電指數繼續拉回至季線暫守支撐，短線仍有下探之風險，本週台股在美國科技股大幅拉回、通膨疑慮再起、加上國內疫情升溫，MSCI連九降台股權重等利空衝擊下，先後失守月線、前低、季線及萬六關卡，週三、週四連兩日測試半年線，收盤雖均留長下影線，惟上檔已形成層層反壓，線構已轉弱，加上通膨疑慮仍在，國內疫情是否繼續擴散仍具不確定性，預期短線在本土疫情疑慮干擾，仍將反覆打底。

(時報資訊)