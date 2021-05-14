#IDF release footage of the targeting of #Hamas Al-Qassam new suicide drone, just dubbed by themselves as the "Shehab" pic.twitter.com/wxktDZi1zC — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 13, 2021

巴勒斯坦激進分子在連續幾天從加薩走廊向以色列狂射火箭彈後，令以軍「鐵穹」防禦系統（Iron Dome defence system）不堪負荷。如今他們又開始出新招，使用「流星」（Shehab）自殺無人機發動攻擊。

據《戰區》（The War Zone）網13日報導，哈瑪斯旗下武裝團體卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）說，這些無人機是在當地研發並打造。不過，雖然它們體型較小，但整體來說，很像伊朗設計，並廣泛由「青年運動」（Houthi）叛軍在葉門使用的無人機。

先前哈瑪斯並未透露「流星」（Shehab）自殺無人機的存在，經由以色列國防軍（IDF）13日以紅外線尋標系統，或是戰機上的某種攝影機拍攝並公開後，才證實了它們的存在。隨後卡薩姆旅也公布影片，顯示激進分子在操作並發射「流星」無人機。

#Hamas Military Wing Al-Qassam have released footage of their drones used in the recent attacks on #Gaza border area pic.twitter.com/Sr6uH3N8gW — Aurora Intel (@AuroraIntel) May 13, 2021

除了無人機外，無論是卡薩姆旅，或是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）仍選擇瘋狂發射各式火箭彈，對以色列進行大規模飽和攻擊。近3天來，它們共從迦薩向以色列發射了超過1,700枚火箭彈。連帶的，這促使以軍發動空襲與砲擊報復。

而以軍13日鎖定的攻擊目標之一，就是哈瑪斯無人機隊負責人阿布達卡（Samer Abu-Daka）的家。據說以軍在最近的戰鬥中，不但攔截從迦薩飛來的無人機，還打擊了無人機發射部隊。然而，目前並不清楚，先前的攻擊中是否涉及「流星」無人機。

以巴爆發激烈衝突

(中時新聞網)