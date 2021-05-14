對於昨（13）日全台大停電，前立委蔡正元諷刺是「三停：水停、電停、跌停」，並且質疑民進黨政府不是吹說風電可以取代核四電廠嗎？怎麼這個時候沒有發揮功能來補足高雄興達電廠的電力缺口呢？民進黨再繼續吹牛吧！

昨（13）日下午2時37分，根據台電說法，因高雄市路竹區路北超高壓變電所匯流排發生事故，導致電壓驟降，進而造成興達電廠4部機組跳機，損失供電量約220萬瓩，導致頻率驟降，為維持電網穩定，電力系統在第一時間自動啟動低頻卸載。

台電指出，此次跳脫的火力機組中包含燃煤機組，燃煤機組從升載到併聯需要較長時間，加上事故發生時間正值下午，太陽光電發電量因日落逐漸減少，且近期水情不佳影響水力發電，導致抽蓄水力也無法全力即時救援供電。為維護電力系統安全，台電13日下午3時到晚間8時，針對C、D兩組用戶共執行6輪緊急分區輪流停電，

前立委蔡正元在臉書指出，目前的高雄興達電廠規模比台中電廠和大潭電廠小，ㄧ座電廠出事全台灣就停電，表示供電量已經到了臨界點，每一家電廠都崩緊到極點，簡單講就是電廠不夠。

蔡正元質疑，民進黨政府不是吹說風電可以取代核四電廠嗎？怎麼這個時候沒有發揮功能來補足高雄興達電廠的電力缺口呢？民進黨再繼續吹牛吧！

興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批民進黨政府「能源政策根本錯誤」

(中時新聞網)