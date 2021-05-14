特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日多次針對虛擬貨幣發言，忽多忽空的說法讓幣圈出現動盪，市值紛紛走跌，加上旗下特斯拉股價暴跌14%，馬斯克的身價5天內慘跌200億美元（約新台幣5592億元）。

BBC報導，馬斯克是虛擬貨幣的擁護者，2月份更以特斯拉名義購買價值15億美元的比特幣，馬斯克的一舉一動都會對虛擬貨幣市場造成影響，因此當馬斯克在周六夜現場節目開玩笑稱狗狗幣是騙局後，狗狗幣隨即大跌30%，這也讓馬斯克在節目後急著發文澄清，更誇口要把狗狗帶上月球，聞訊後狗狗幣上漲。

另外，馬斯克周三以環保為由，認為挖礦太耗費能源，大動作宣布特斯拉停止車主使用比特幣支付，市場再出現跌勢，包括比特幣、狗狗幣、以太幣與瑞波幣等虛擬貨幣出現6%至17%不等的跌幅。

太陽報指出，虛擬貨幣的市值縮水加上特斯拉股價下跌，導致馬斯克的身價短短5天暴跌200億美元，特斯拉受到4月份大陸銷量月減27%，且上海廠停止擴建等利空因素影響，股價從上周五的672.37美元跌至周四的571.69美元，重挫14%，兩大衝擊讓馬斯克的身價損失200億美元。

富比士報導，華爾街的分析師提出警告，「馬斯克的舉動使虛擬貨幣投資者感到困惑，並給特斯拉的股票帶來了更多的動盪，在股市對通貨膨脹的擔憂下，特斯拉與與科技股都已出現拋售潮，而馬斯克的態度讓一切變得更不穩定。」

目前馬斯克以1455億美元在美國富比士富豪榜排名第二，領先第三名比爾蓋茲的1276億美元，首富則是貝佐斯（Jeff Bezos）身價高達1770億美元。

(中時新聞網)