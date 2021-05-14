中國《環球時報》14日引述韓媒報導指出，正在韓國訪問的美國國家情報總監海恩斯13日前往南北韓非軍事區考察，此前一天，她還在日本與日韓情報部門負責人閉門會談。作為美國情報部門的一把手，國家情報總監行動一般不對外披露，而此次海恩斯高調出訪日韓，是想展示美日韓之間的牢固關係，從而向中國和北韓施壓。

韓聯社13日報導，海恩斯當天上午乘車前往韓朝非軍事區進行考察。海恩斯在韓朝非軍事區的行程雖未對外公布，但研判她是前往板門店共同警備區考察。據悉，韓美正協調海恩斯訪韓期間拜會韓國總統文在寅、並與韓國國家安保室室長徐薰會談日程。

對於海恩斯訪問韓朝非軍事區一事，美國大使館和韓國國家情報院都沒有置評。

《韓國時報》分析，一般來說，美國情報官員訪問韓國是不公開的，而海恩斯此次公開對韓朝非軍事區的訪問被視為向北韓發出訊號，即要求北韓停止從事「挑釁性行動」，主動參加談判。

在海恩斯訪韓前一天，她和韓國國家情報院院長朴智元以及日本內閣情報官瀧澤裕昭在東京舉行閉門會談。韓國國家戰略研究院外交安保中心負責人申范哲對《韓國時報》表示，海恩斯對中國持強硬立場，她此次高調公開訪問日韓是為了強調美國與其亞洲盟友之間的牢固關係，向中國施壓。美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁3月共同訪問日本和韓國，並發表旨在「圍堵中國」的講話。

美日韓關係真的如此牢固嗎？因為二戰強徵勞工案和「慰安婦」問題，日韓關係惡化已兩年多時間，美國雖然想極力彌合兩個盟友之間的分歧，但卻力不從心。韓國官員多次表達改善韓日關係的立場，但日本反應相對「冷淡」。日本甚至有觀點認為，在文在寅政府期間改善兩國關係已沒有可能。日本首相菅義偉12日會見朴智元，後者表示希望改善韓日關係。不過菅義偉13日接受採訪時並未就兩人是否會談表態，稱「包括是否見面在內，無可奉告」。

文在寅5月21日將前往華府和美國總統拜登會面。韓媒稱，拜登屆時將為韓日「說合」，但這一任務很艱巨。雖然在美國的安排下，美日韓3國高官近期頻頻會面，但韓日關係沒有改善的跡象。這是因為3國在對朝政策上存在分歧，而且韓日兩國的執政黨分別是進步派和保守派，還各自面臨著明年總統選舉和今年議會選舉。此外，在對中政策方面，日本配合美國牽制中國的態度非常積極，韓國則不同，因此3國安全合作無法順利開展。

(中時 )