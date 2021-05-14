中華郵政公司繼去年發行國立故宮博物院典藏的清朝畫家徐揚「日月合璧五星聯珠圖」古畫郵票上輯之後，將於5月19日發行下輯。下輯郵票1套6枚，圖案包含北京內城東城區的胡同合院、商店鋪面、市井街道、東安門、東華門，以及新年元旦文武官員進京朝賀，市井百姓相互拜年等熱鬧景象，另有官員穿戴服飾冠帽、各式交通工具等，與上輯郵票完整呈現北京城內的繁榮富麗及風俗習尚。

乾隆25年（1760）年底，觀象台欽天監預測隔年正月初一午初一刻（1761年2月5日上午11時15分）將出現「日月合璧五星聯珠」的天文異象，預示是年「海宇晏安，年穀順成」。「日月合璧」指日月同時升起，「五星聯珠」指水、金、火、木、土五星排列成近乎直線。徐揚奉命繪圖紀錄此罕見的天文異象。

配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於5月17日發售；另製作預銷首日戳套票封、預銷原圖明信片及珍藏摺，於郵票發行當天供售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https：／／stamp.post.gov.tw)訂購。

(旺報 )