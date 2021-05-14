【LIVE直播】國民黨召開 「缺水、缺電、缺疫苗 蔡英文缺民心的五二0」記者會

513大停電，全台分區停電，約400萬戶受到影響。國民黨文傳會主委王育敏今天表示，台灣不缺電是滿口謊言，昨天的停電重重打臉了蔡總統，國民黨要求比照815大停電，經濟部長王美花必須負起政治責任下台。

文傳會副主委鄭照新表示，815大停電，當時政府也說不缺電而是電網的問題，時任經濟部長李世光當天就向林全口頭請辭，且迅速准辭下台，但是過了四年電網有改善了嗎？王美花至今沒有任何辭職下台的表示，為什麼李世光要下台王美花不要下台？是不是因為她有比較硬的後台？王美花該下台了。

國民黨革實院院長羅智強痛批，王美花昨天自己都坦承實際尖峰用電量較原先預估的尖峰用電高出許多，「這不是缺電，什麼是缺電？」然而民進黨臉書還一直告訴大家不要發未查證訊息，如果搶修台電速度有做圖速度快，台灣人民就幸福了。尤其停電時蔡英文只會要大家注意假訊息，而林飛凡是要大家注意認知戰。

文傳會副主委黃子哲說，太陽可以發電，但是太陽花不行發電，太陽花領袖只會發幹話，對於停電完全沒道歉、檢討、愧疚，只有滿滿的政治操作。

(中時 )