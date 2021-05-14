本季釀酒人出了一位史詩級投手，他可能名氣沒有那麼大，但本季的表現絕對會讓外界驚呼連連，他就是柏恩斯(Corbin Burnes)，也可稱他為沉默的王牌，今年開季前5場他先發投了29.1局，在無任何保送下飆出49次三振，離2017年道奇終結者簡森(Kenley Jansen)開季51次三振0保送紀錄只差2K，但他卻因感染新冠肺炎而暫時休養2週。

Let it Burnes!



52 Ks and 0 BB to start the season for Corbin Burnes, an MLB record! pic.twitter.com/oQ0mXS7vs4 — MLB (@MLB) May 13, 2021

他今天終於回到投手丘，對戰紅雀的比賽看來還在調整狀態，雖然失1分承擔敗投，不過投5局就飆出9K，在比賽第2局時就以52三振0保送正式超越簡森成大聯盟史上第一人，可惜到第5局投出本季個人第1次保送，紀錄最後則定在58K無保送。先來看這紀錄難度有多高，第一他是先發投手，要連續投球的局數肯定比終結者簡森還多，無法在1到2局內盡情飆火球製造三振，且還要保證自己沒有失投造成保送，光染疫前的49K無保送就已經無人能敵。

第二是他在感染新冠肺炎後重新歸來，雖然在首局就失分，不過身手完全不像有確診過的人，而且在失分後也迅速找回狀態撐過4局投球，全場也只挨5支安打，幾乎是滿血歸來。不過本季他雖然數據驚人但球運差了點，目前僅拿下2勝3敗，共計34.1局投球飆出58K無保送(接著送出1保送)，自責分率也是驚人的1.57，每局被上壘率更低到僅0.64。而他的生涯成績普普只有14勝9敗，自責分率3.93，不過在共計181局投球中就能送出251次三振，壓制力相當可怕。

(中時新聞網)