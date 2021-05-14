日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，迫使日本政府改變原本政策方針，決定將北海道等3道縣納入適用「緊急事態宣言」，讓緊急事態地區從6都府縣擴及9都道府縣。

TBS電視台報導，日本13日新增近7000例確診病例，重症患者增加到1214例，連續5天創歷史新高紀錄。

其中，北海道13日新增712例確診病例，較12日暴增近200例；東京都13日新增1010例，讓已實施逾兩週的「緊急事態宣言」，仍看不到疫情平息的徵兆。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府今天上午舉行由傳染病專家等人組成的基本防疫因應方針分科委員會，與會的經濟再生擔當大臣西村康稔提出諮詢案，有意追加群馬縣等5縣適用「防止蔓延等重點措施」，時間從本月16日到6月13日止。

不過，專家們在會中相繼建議日本政府應採取更強而有力的防疫措施，讓西村變更諮詢案內容，將目前疫情嚴峻的北海道、岡山縣及廣島縣，追加納入「緊急事態宣言」適用範圍，時間從本月16日到31日止。

除了上述諮詢案外，日本政府還提出從本月16日起到6月13日止，追加群馬縣、石川縣與熊本縣適用重點措施的諮詢案，兩案同獲分科委員會同意。

西村會後受訪時說，在分科委員會上獲得許多專業意見，所以基於這些意見撤回一開始提出的諮詢案再重新提案，獲委員會同意。

日本政府預計下午向國會報告備詢，接著在晚間舉行的防疫對策本部會議上做出正式決定。

因此，從16日起，實施「緊急事態宣言」的地區共有東京都、北海道、大阪府、京都府、兵庫縣、愛知縣、福岡縣、岡山縣及廣島縣等9都道府縣。

同樣從16日起，適用「防止蔓延等重點措施」的地區，將從原先8道縣擴及10縣（北海道轉為實施「緊急事態宣言」）。

(中央社)