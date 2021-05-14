高雄巿長陳其邁14日在議會答詢。（曹明正攝）

新冠肺炎本土案例升高，高雄巿長陳其邁14日在議會被問到對大陸疫苗的態度？答詢說，疫苗有臨床試驗等客觀數字，要不要用，權責在食藥署，無關國籍，但從Covid-19流行的過程，大陸是比較不透明，因此他持保留態度。

巿議員黃文志質詢說，疫苗是由國際的醫藥單位來配發，目前大陸也可能會進入這個聯盟，假始大陸的疫苗進入這個聯盟，未來台灣如果被配發到要使用大陸的疫苗，高雄巿的態度是怎樣？是要拒絕？還是怎麼處理？

陳其邁說，疫苗要不要用，權責是在中央的食藥署，會根據臨床試驗、施打狀況、效力、不良反應等數字來做客觀的評估，這個跟國籍無關。但他也提到，在整個Covid-19的流行過程裡，大陸流行的狀況，其實對方的數字是受到很多國家質疑的，換句話說，就是疫情不透明，所以對公共衛生來說，大陸疫情從爆發到最後的檢查，都引起很大的關注。因此大陸的數字，不管是疫苗也好，或者流行的狀況所做的評估，陳其邁回應，他會持一個比較保守的態度。

至於現在疫苗在高雄的庫存量充足嗎？施打率高嗎？衛生局長黃志中答詢說，高雄巿從施打疫苗到現在，中央約撥補2萬6000劑，到13日為止，共用了1萬8000多劑，所以還剩7、8000劑，現在也向中央申請疫苗的撥補。

黃志中也提到，現在的施打率，在這幾天有很明顯的升高，目前為止，高雄醫護人員施打的情況是全國最佳，防疫人員或者疫情防疫工作小組的施打率，也是全國最佳。

陳其邁不諱言，他從前年底參與中央防疫到現在回到地方服務，現在疫情是最嚴峻時刻。聯訪時對於小港傳出確診，他說，公布疫情有SOP，確診個案由中央公布，地方則落實疫調、消毒等防疫的措施。

陳其邁說，地方也會跟中央密切合作，所有疫情由中央流行疫情指揮中心公布，沒有證實或者是錯誤的訊息，請市民朋友能夠共同配合相關傳染病防治法的規定。

(中時 )