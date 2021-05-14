沒有醫師資格、國中畢業的男子許日賜3年前幫癌症病患看診後，製造「中藥水」供對方服用，各別收取數萬元費用，他用此方式賺了211萬多元的暴利；一審將他依製造偽藥罪判囚2年半，二審斥責他惡行重大，加重改判4年，最高法院駁回上訴定讞。

許日賜未經中央衛生機關核准製造中藥藥包，2015年曾被查獲擅自執行醫療業務、製造及販賣偽藥後，他被查獲後沒有悔悟，從2016年到2018年，又為因減肥、大腸癌、尿酸、鼻咽癌、糖尿病等病患看診且販售偽藥。

許男先到中藥行購買當歸、川芎、金銀花等中藥材後，自行熬煮提煉，並以保特瓶分裝的中藥水販賣給病患，再向病患收取每次1萬5000元至4萬元不等之中藥水費用，獲利共211萬3300元。

一審南投地方法院依製造偽藥罪將許男判刑2年6月，二審台中高分院許男曾被查獲卻無悔意，他甚至阻止被害人尋求正當醫療，藉此騙取暴利，惡性重大，不宜輕縱，改判4年，上訴後，最高法院駁回確定。

(中時 )