迪士尼公司（Walt Disney Co）上季整體獲利表現雖然優於市場預期，但旗下串流媒體服務Disney+的增長卻意外疲弱，周四迪士尼盤後股價下挫近4%，報171.40美元。

執行長Robert Chapek表示，影視節目的製作正逐漸恢復正常，新節目將有助於Disney+、ESPN+、Hulu和Hotstar吸引新用戶。

迪士尼第二財季（截至4月3日）整體營收年減13%，為156.1億美元，不及市場預估的158.5億美元。繼續營業部門淨利為9.12億美元，較前一年同期的4.68億美元大幅成長。經調整後每股盈餘為79美分，優於市場預期的27美分。

截至4月初，Disney+的用戶數達到1.036億個，不如市場預估的1.093億個。

由於在國際市場推出價格較低廉的Hotstar串流服務，Disney+每付費用戶平均月營收從5.63美元下滑至3.99美元，不如華爾街預估的4.10美元。

包括Disney+在內等媒體與娛樂業務營收為124.4億美元，低於市場預估的126.4億美元。

整體媒體部門營利年增74%，為29億美元。Disney+串流媒體部門營業虧損為2.9億美元，但不到華爾街預期的一半。

主題樂園營收年減44%，為32億美元；營業虧損為4.06億美元。迪士尼表示，新冠肺炎疫情造成主題樂園事業的營業利益減少了12億美元。

隨著觀眾揚棄有線電視，迪士尼正全力加快串流媒體服務的建構，以提升挑戰產業龍頭網飛（Netflix）的競爭力。受新冠肺炎疫情影響，迪士尼的主題樂園目前仍實施人流管制，營運尚未完全復甦。

eMarketer分析師Eric Haggstrom表示，由於疫情帶來的激勵已經減弱，Disney+業務的增長正急劇減速。但基於迪士尼對內容砸下的投資，一旦這樣的短期動盪結束，訂閱用戶可望再次強勁增長。

該公司預期Disney+可望在2024年度實現獲利。

迪士尼公司高層在發布業績後的法說會上表示，迪士尼6月1日將在馬來西亞推出Disney+，並於6月30日在泰國推出。

(時報資訊)