義大利裕信銀行(UniCredit)最大投資人貝萊德(BlackRock)上個月投票反對了將該行新老闆 Andrea Orcel躋身為歐洲銀行薪酬最高主管的方案，周四的一份文件顯示。

裕信銀行在4月15日的年度股東會上，貝萊德投票反對該薪酬方案，該薪資方案也遭到43%的資本代表股東的反對；而Orcel在股東會上僅獲得54%的投票贊成，其一年750萬歐元(約900萬美元)的薪資方案獲得通過。

貝萊德是全球最大貨幣管理公司，擁有9兆美元資產，為裕信銀行最大股東，持股5.1%。

該支付方案幾乎是前任執行長Jean Pierre Mustier的兩倍，引起主要股東諮詢公司的批評；在目前新冠疫情之下，金融監管單位呼籲，對主管的薪酬進行限制。

而該行主要股東Fondazione Cariverona和Fondazione CRT，該兩個慈善基金會為裕信銀行長久以來投資人，皆投票贊成Orcel的薪酬，表示裕信銀行面臨很艱困的選擇。

(時報資訊)