中國人民銀行13日公告消息，支付寶支付牌照的續展申請獲得通過，有效期延長至2026年5月。這次是支付寶支付牌照的第二次成功續展。

阿里巴巴近期承受監管壓力，市場持續關注相關動向。支付寶方面表示，感謝人行的信任和認可。支付寶將在人行的指導下，繼續保持合規、穩健運營，為用戶提供便捷安全的智能生活服務。

2011年5月，支付寶獲得人行發布的中國第一批「支付業務許可證」，有效期5年；2016年5月，支付寶支付牌照首次續展獲得人行批准通過，有效期再延5年至2021年。

(工商 )