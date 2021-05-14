高雄興達電廠4部機組跳機造成全台大停電5小時，直到晚間8時才陸續恢復供電，沒想到台中部分地區還面臨停水，可以說是雪上加霜，對此，受害者之一的藝人宥勝還透露耳聞附近的人疑似去過萬華，忍不住感慨：「如果我們失去一切，那將會是什麼景象？」

昨天（13日）全台無預警大停電5小時，藝人宥勝也成了受害者之一，他表示目前一家四口住在台中，同時遭遇停水停電，沒想到又聽聞住附近的民眾，去過疫情大爆炸的萬華區，讓他有感而發表示：「如果我們失去一切，那將會是什麼景象？一家四口在沒水沒電的地方居家隔離，或是完全擴散然後封城，最後走進同樣結局？」

宥勝表示能夠在世界上最難得的寶島安居樂業，是所有人努力的結果，不論是民生崗位上盡心盡力的同仁，或者是每次進出海關都自我限制的隔離者，台灣的未來及目前擁有的一切，都要再麻煩各位，隨著逐漸恢復供電，他表示：「看著電燈電扇電冰箱，都有種失而復得的超級珍貴感啊，有電，真好」。

對此，網友也紛紛留言：「清水今天下午4點過後，停了3次電，停1小時來1小時，最重要的是感謝台電人員搶修」、「台中今天真的很有感！沒水沒電的原始生活，真的很有末日來臨的感覺」、「今天有種快世界末日的感覺，沒水沒電又疫情擴散速度加快，覺得珍惜資源，活在當下好重要」。

(中時新聞網)