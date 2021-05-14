據中央流行疫情指揮中心公布疫苗採購，包括AZ疫苗1000萬劑、Moderna疫苗505萬劑、COVAX 疫苗476萬劑，也將規劃採購2000萬劑國產疫苗，但目前國產疫苗仍在二期測驗，但傳出有意透過「緊急授權」讓國產疫苗略過三期測試，消基會表示，基於國民健康安全，呼籲政府應以科技把關，才能保障接種者的健康。

但據統計，預計採購的1981萬劑疫苗，僅交付31萬餘劑、交付比率僅有1.59％，政府採購國際藥廠疫苗的交付進度落後；此外，全台累計接種新冠肺炎疫情達12萬9669劑，僅占總人口數0.55％。

消基會秘書長徐則鈺表示，因為近期疫情升溫，民眾接種意願提高，是否能夠接的上給民眾施打，希望把疫苗透過各種管道取得，希望不久的將來達到全體免疫的效果。

和信治癌中心醫院副院長謝炎堯表示，目前國產疫苗仍在二期測試，但總統蔡英文昨天卻指出國產疫苗將在7月核准，蔡英文昨天指出「國內疫苗預計在7月底可以開始供應第1波國產疫苗」，明顯用政治干預疫苗審查，「不可以的」，民眾要的是有遵循世界標準，未經三期證明安全有效，就給民眾接種是不可原諒的罪惡。

消基會董事長黃怡騰指出，國產疫苗尚未進入三期測驗，要有3萬人接種評估才能通過，不能以政治手段干預疫苗程序，不能在未完整驗證前就強推國產疫苗，因而遲延向國際採購疫苗。

至於近期疫情爆發，三軍總醫院急診醫學部急診內科主任、消基會醫療委員會召集人藍國徵認為，近期許多民眾再赴醫院急診室篩檢，呼籲應在醫院以外的地方設置篩檢站，把染疫的民眾篩檢出來，否則台灣恐成「印度第二」；至於應想方設法取得疫苗取得，無論用晶片換疫苗等方式都為可行的方式。

(中時 )