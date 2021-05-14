諾富特飯店群聚工作人員14日完成採檢，將由桃園市環保局、33化兵群對飯店大消毒。桃園市長鄭文燦表示，清消完成後，仍需經動線檢查、防疫安排及人員管制，中央和地方合作後，才能作為機組員的防疫旅館。

鄭文燦說，目前由衛生福利部醫福會執行長王必勝擔任諾富特專案的指揮官，諾富特何時恢復營運仍需中央流行疫情指揮中心決定。他說，如果要恢復營運，未來管制必須要更嚴格。

鄭文燦也說，恢復營運後，必須獨棟管理，不能分層混住，另外他也喊話，希望中央能夠檢討，外籍航空公司機組員入境後進行PCR核酸檢測，有些國家也有採用這樣的制度。鄭文燦說明，目前僅有國籍航空公司的機師出關前，必須要完成PCR核酸檢測，外籍沒有這樣的規定，要請中央考量。

另外疫情資訊在網路快速流傳，有媒體詢問鄭文燦這樣好不好？鄭文燦表示，主要是因為防疫對策要快速，沒辦法等下午兩點的記者會，所以有些防疫資訊是透過民間傳遞，但最後還是要以中央流行疫情指揮中心完整的宣布為準。

媒體也問，和平醫院昨天有兩個病患染疫，目前桃園醫院全院病人也完成PCR採檢，其他醫院會不會也做PCR？鄭文燦說，桃園醫院的PCR的核酸檢測，是在專案的時候推動的，當時是要確保病人的安全，每個醫院狀況不同，尊重中央跟台北市政府的決定。

對於昨天桃園某國小疑似有1確診學童而停課，鄭文燦也說，將停課到5月30日，採用線上教學，而採檢師生大概有70人，目前1採是陰性，還會進行2採，不過匡列範圍會稍微再大一點，相信中央整理資訊後，會完整對外說明。

鄭文燦也說，第一時間就和指揮官陳時中通上電話，他也認為停課是必要的，他說明，雖然有些部分必須要由中央流行疫情指揮中心來說明，但桃園該作的工作一項都不能少。

(中時 )