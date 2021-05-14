湖人的完整豪華陣容終於即將到齊了！先前因為觸發聯盟健康與安全協議缺席7場的湖人當家控衛薛洛德，14日在個人IG上面直接宣告，「我回來了！」看來有望在16日湖人作客迎戰溜馬比賽，跟「小皇帝」詹姆斯一起宣告傷癒復出。

如此一來，湖人可望在附加賽或季後賽開打前，排出薛洛德、波普、詹姆斯、安東尼戴維斯與德拉蒙的完整先發陣容應戰，畢竟這個先發組合至今還沒真正合作過，必須經歷一段磨合時間才可發揮威力，薛洛德的宣告傷癒復出相當關鍵。

畢竟薛洛德本季場均可拿15.5分、5.8助攻與3.3籃板，就算他從1日缺賽至今，已經快要兩周沒有比賽，可是他的組織控球能力，還是比起卡魯索、荷頓塔克等人優異，也可以幫忙分擔詹姆斯場上責任，湖人想要完成衛冕還是需要他在。

不只是薛洛德，湖人前鋒庫茲馬也在今天發推爆料，「根據消息人士表示，湖人前鋒杜德利可能會在周末復出，湖人接下來在客場對上溜馬與鵜鶘。」看來身為資深老將的杜德利也可上場，將可增加湖人在4號位置的深度，當然還有老將價值。

(中時 )