【LIVE直播】國民黨召開 「缺水、缺電、缺疫苗 蔡英文缺民心的五二0」記者會

蔡英文總統連任即將滿一週年，國民黨今天召開記者會針對萊豬進口、國軍吃進口豬、新冠肺炎疫苗取得等政策公佈施政民調，民眾普遍不滿意蔡政府的表現，凸顯蔡總統在維護國人健康的施政成績完全不及格。

根據國民黨委託TVBS民調中心的最新調查，近7成(69.6％)民眾不贊成政府開放含萊劑豬肉進口，其中「非常不贊成」的高達46.6％，足證台灣人民對於蔡政府不顧人民健康，執意進口危害國人食安的萊豬政策，感到十分不滿與憤怒。進一步交叉分析，民進黨支持者中，有將近4成5(44.7％)反對萊豬進口，無政黨傾向的民眾中也有高達近7成(68.5％)反對萊豬進口。而根據媒體報導的民進黨內部民調，62.8％民眾表示不能接受萊豬進口，顯然蔡總統開放萊豬進口是項錯誤政策已經是台灣不分朝野的全民共識。

日前爆發國軍副食使用進口豬，重重打臉蔡政府。國民黨表示，國防部原先堅持優先使用國產豬，卻被發現部隊食用的加工食品中採用進口豬肉，不僅徒增部隊的食安風險，更重要是行政部門的信用完全破功。

從最新民調可以看出，高達71.8％的民眾擔心無法分辨進口豬肉做成的加工品；交叉分析後，民進黨支持者中，也有超過5成表示會擔心(50.4％)，而無政黨傾向的民眾有將近7成(69.6％)表示會擔心。

國民黨認為，最主要是因為政府的「清楚標示」無法獲得人民的信任，政府的「嚴格稽查」無法讓人民安心，如果連國防部都可以破壞「優先使用國產豬」承諾，讓國軍弟兄吃到進口豬肉，人民如何能相信蔡政府的宣示、保證？

(中時 )