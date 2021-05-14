針對經濟學人雜誌（The Economist）報導《台灣是全世界最危險的地方》，藍濤亞洲總裁黃齊元以讀者身份向該刊物投書，表示台灣對此議題，目前政府和產業的回應和態度都過度輕忽，才是台灣真正的危險。

黃齊元在文中指出，台灣與中國大陸之間確實存在持續升級的風險，但是台灣民眾對於兩岸是否可能爆發戰爭，抱持懷疑的態度，主因來自全球對半導體晶片的需求，大部分民眾覺得外國，特別是美國，會出兵保衛台灣。他也在文中引述了台積電董事長劉德音和行政院長蘇貞昌的說法，例如蘇揆表示若台灣能夠「被世界需要」，就會更安全，「這種觀點被台灣民眾廣泛認同」。

黃齊元提醒，包括美國總統拜登在內的美方說法，對於台灣議題「講得很清楚」，如果發動戰爭，美方會捍衛，前提是台灣要有一定程度自我防衛的能力。

黃齊元強調，台灣的戰略重要性並不能保證台灣的長治久安和安全地位，忽略了已然存在的危險，只會使台灣在地緣政治版圖上，處於更加危險的位置。

不僅為金融圈名人，黃齊元亦為母校東海大學捐獻設立產業智慧轉型中心，獨資成立SmartGate智門影音平台主持人，經常在財經媒體發表觀點，為工商時報名家評論名家群之一。此篇登刊在經濟學人的投書文章，是他近期來密集投稿國際媒體的文章之一。

(工商 )