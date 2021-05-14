【LIVE直播】國民黨召開 「缺水、缺電、缺疫苗 蔡英文缺民心的五二0」記者會

國內新冠肺炎疫情延燒，繼華航機師、諾富特群聚風暴之後，不斷再爆發新增感染源不明的本土確診病例，台灣進入社區感染階段，也讓我國疫苗覆蓋率低的問題暴露無遺。國民黨今天召開記者會針對疫苗取得政策公布施政民調，超過5成(54.1％)民眾對於政府取得足夠全國民眾施打的新冠肺炎疫苗表達沒有信心。

國民黨指出，相較於TVBS三月中旬所做的民調，民眾沒有信心的比例，從39％躍升為54.1％。顯然民眾對於「疫苗大內宣」卻始終「不見彈」的結果已經漸感不耐，如今發生社區群聚事件，民眾對於取得足夠疫苗的盼望更為深刻。

國民黨表示，疫情爆發前期，台灣靠著邊境防堵、國人自發戴口罩、勤洗手的良好習慣，防堵疫情擴散，但隨著疫情延燒不止，政府「應作為」的運用快篩、採購疫苗等進一步防疫措施卻「毫無作為」，導致台灣再度引爆疫情危機。

國民黨強調，全球疫苗接種率領先的以色列、美英等國家，都慢慢從嚴重的疫情中走出來，更力拚今年夏天完全解封，讓民眾回歸平常的生活；反觀國內，迄今疫苗僅到貨30萬劑，後續的疫苗遙遙無期。

國民黨質疑，蔡總統宣稱「疫苗會陸續到位」，但具體時程很含糊、採購源頭不多元、國內研發進度慢，顯然蔡的信心喊話很難獲得多數民意認同。若國家元首都無法給民眾明確的宣示，讓國人如何對未來能獲得足夠且有選擇性的疫苗有信心？

(中時 )