513大停電是「人為疏失」蔡英文被打臉 藍委轟：道歉有用嗎？

高雄興達電廠昨(13日)下午因輸配電電網事故導致全廠停機，系統供電能力不足，全台輪流停電，總統蔡英文晚間向國人表達歉意，也請大家保持冷靜，不用驚慌。國民黨立委李德維今(14日)對此在國是論壇中批評，台灣在2000年後只有三次大停電，第一次是2002年，接下來兩次都是總統蔡英文任內，「請問總統道歉有用嗎？」

李德維14日在國是論壇中說，2017年8月15日大潭電廠供氣中斷，導致全台大停電，結果不到四年又因興達電廠，導致國人陷入停電恐慌，請問這是誰的錯、道歉有用嗎?這次大停電比815還要嚴重，總計影響超過千萬戶，「上一次時任經濟部長李世光、時任中油董事長陳金德請辭下台，這一次難道不用有人負責下台嗎?這些人真的還厚顏無恥、繼續戀棧嗎?」

蔡總統任內曾發生兩次台鐵大車禍，先前已招致藍營批評。李德維今再指出，台灣在2000年後只有三次大停電，第一次是2002年，接下來兩次都是蔡總統任內，請問總統道歉有用嗎?這些相關題在道歉之後解決了嗎?「蔡英文擔任總統以來，道歉次數我想已經打破金氏世界紀錄，台電說是電網問題非缺電，但仔細觀察民進黨政府不論是供電或電網上都存在系統性漏洞」。

李德維舉例，經濟部多次說去年就對水情超前部署，但卻沒有提前預估缺水造成水力發電的缺口，「且日前公布全國電力資料供需報告為例，不僅有所延宕、報告內容也不願公布2026、2027年預估全國總發電總量，對於未來能源占比以及電網問題更是輕描淡寫！」

李德維說，經濟部如今才坦言當所有最壞狀況疊在一起的話，會應付不來，這是不是顯示過往對於能源政策過分樂觀、還是在唬爛呢?產業界對政府無缺電承諾如何有信心，期盼民進黨真心為台灣做事、不要只會政治計算。

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(中時新聞網)