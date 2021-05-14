在華航諾富特事件暫歇之際，萬華茶室的群聚，已成全國關注重點。其中一名確診者（案1203）因參與獅子會社團活動，足跡遍布雙北，甚至跑到桃園、新竹。網路瘋傳一張茶室內的親密吻照，影射是「獅子王與某茶藝館老闆娘」，結果照片中的當事人不堪受辱，跳出來嗆提告！

在防疫指揮官陳時中說出「人與人的連結」後，案1203去過茶藝館的足跡，立即被分享，甚至連茶藝館內的合照，都被肉搜出來。一張一名男子熱吻鄰座女子的照片，這幾天遭網友瘋傳，該名女子還被黑成「確診茶室闆娘」。

當事人氣到在臉書PO文，「現在萬華疫情泛濫，絕對不是我本人林xx所po在fB裡的照片，新聞媒體報導萬華之疫情與我及朋友毫無關係，如再有心人士大做文章，經查實將走法律途徑，控告毀謗名譽及侵犯肖像權，幕後的藏鏡人請自重！」

林女並在臉書貼出報案三聯單，呼籲網友不要再轉傳、分享。

萬華茶室群聚疫情擴大！ 柯文哲籲改變防疫戰略：要假設旁邊有人感染

(中時新聞網)