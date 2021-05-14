台灣新冠肺炎疫情升溫，自12日起確診病例已達數十起，正式進入社區感狀態，全民陷入高度恐慌。港媒指出，桃園機場13日入境總人數752人、出境人數968人，呈現罕見「出境人數多於入境人數」狀態，不少出境民眾更對台灣現況表示憂心，直呼「一言難盡」；台灣是否隨本土病例攀升成外國人避免入境地區，成各界關注焦點。

香港媒體《中評社》昨日（13）報導表示，桃園機場13日入境總人數752人、出境人數968人，其中第一航廈入境571人、出境511人；二航廈入境181人，出境457人。出入境人數跟12日的入境1870人、出境1436人相比，呈現疫情爆發以來，台灣罕見的「出境人數多於入境人數」狀態。

報導指出，在實際走訪春秋、吉祥及廈門等陸籍航空後發現，航空都已陸續調整甚至取消兩岸航線，現場旅客多是準備回大陸的陸生，主要因為現在正值5月，研究生口試答辯及相關研討會多集中於近期，陸生們不是已完成碩士口試答辯先回大陸參加研討會，再視疫情要不要回台灣拿畢業證書，就是打算直接放棄在台灣攻讀的學位，正式與台灣說再見；面對台灣的現況，陸生們多表示「一言難盡」。

現場不願具名的陸生坦言，對於兩岸敏感話題能不談就不談，若講話太偏台灣會得罪在大陸的朋友，但若談大陸的好，又會被台灣網軍攻擊，著實「一言難盡」。一位在台灣中部某私立大學就讀的陸生表示，他對台灣師長的論文指導充滿感謝，甚至願意到陽明交大繼續攻讀博士班，但現在兩岸環境不理想，加上台灣疫情升溫、往返兩岸都要各自檢疫14天，相當不方便，檢測與旅館費用也很驚人，像這次回大陸按規定需取得核酸檢測陰性證明，台灣要花5000元台幣，在大陸頂多350元台幣，實在差很大；之後是否會再回台灣繼續攻讀博士？他表示還在思考，這次離台可能就正式與台灣說再見了。

(中時新聞網)