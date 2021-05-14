旗下有電子商務，金融科技，數位內容與電信服務等，大大小小超過70種業務的日本樂天集團(Rakuten Group)最新財報指出，因為持續在剛起步的電信事業上注入金流，故上季還是虧損狀況。相反地，電子商務方面的業務，則是有比較大的成長。

樂天在1到3月期間，淨損為251.4億日圓約2.3億美元，而2020年同期則是353.2億日圓，至於2020財年更是大虧1142億日圓。樂天表示，這3個月燒這麼多錢是因為在全日本廣建無線基地台所致。

首季，樂天集團營業虧損為373.4億日圓，較2020年同期的240.5億日圓相比有惡化趨勢。不過，營收卻大增18.1％，達3915.1億日圓，這要拜新冠疫情期間電子商務業務蓬勃發展。同時，這也是有史以來，樂天第一季業績表現最好的一季。

樂天認為，隨著愈來愈多消費者習慣線上購物，也幫包括電子商務在內的網路服務部門，創造出412.1億日圓獲利數字。

另外，旗下有線上銀行與信用卡業務的金融服務事業體，也賺進245.5億日圓。不過，手機業務則大虧972.5億日圓。

2020年4月，樂天推出全方位的無線通訊服務，就是試圖想在由NTT Docomo，KDDI與軟銀(SoftBank)所把持的市場中分一杯羹。

(時報資訊)