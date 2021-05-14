鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)董事會通過2021年首季財報，營運雖因工作天數較少而較去年第四季下滑，但在業外收益持穩挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.96億元、仍創同期次高，每股盈餘（EPS）2.06元。公司將於下午應邀召開法說，說明營運概況及展望。

樺漢股價3月底觸及255元，隨後一路震盪下滑，13日下探180元、創去年5月中以來近1年低點。由於2個半月來修正幅度已達近3成，今（14）日跟隨大盤止跌強彈，盤中飆升8.67％至200.5元，早盤維持近5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

樺漢首季合併營收201.91億元，雖季減23.9％、仍年增13％，創同期新高。毛利率23.55％，優於去年第四季21.63％、低於去年同期25.53％。惟營業利益5.9億元，季減50.02％、年減2.87％，使營益率「雙降」降至2.97％，創近2年半低點。

不過，受惠處分收益、匯兌收益及金融資產帳面價值增加，樺漢首季業外收益達1.21億元，季增7％、年增達99.26％，使歸屬母公司稅後淨利1.96億元，雖季減達43.7％、仍年增5.75％，惟僅次於2016年的同期次高，每股盈餘2.06元。

(時報資訊)