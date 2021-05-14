因美元於1周高點附近徘徊，削弱黃金避險需求，令金價走跌，不過因美國公債殖利率回升而限制跌幅，預計後市金價主要受到聯準會(Fed)政策影響，目前市場正等待最新美國零售銷售數據；截至台北時間5月14日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌2.9美元，報每盎司1821.1美元。

7月白銀上漲0.001美元，報每盎司27.06美元。

7月白金上漲9.9美元，報每盎司1216.4美元。

6月鈀金上漲3.4美元，報每盎司2868美元。(商品行情網)

(時報資訊)