因美元於1周高點附近徘徊，削弱黃金避險需求，令金價走跌，不過因美國公債殖利率回升而限制跌幅，預計後市金價主要受到聯準會(Fed)政策影響，目前市場正等待最新美國零售銷售數據；截至台北時間5月14日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
6月黃金下跌2.9美元，報每盎司1821.1美元。
7月白銀上漲0.001美元，報每盎司27.06美元。
7月白金上漲9.9美元，報每盎司1216.4美元。
6月鈀金上漲3.4美元，報每盎司2868美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因美元於1周高點附近徘徊，削弱黃金避險需求，令金價走跌，不過因美國公債殖利率回升而限制跌幅，預計後市金價主要受到聯準會(Fed)政策影響，目前市場正等待最新美國零售銷售數據；截至台北時間5月14日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
6月黃金下跌2.9美元，報每盎司1821.1美元。
7月白銀上漲0.001美元，報每盎司27.06美元。
7月白金上漲9.9美元，報每盎司1216.4美元。
6月鈀金上漲3.4美元，報每盎司2868美元。(商品行情網)
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