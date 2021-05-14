航運股人氣頓失，貨櫃三雄領跌，散裝航運無可避免，包括長榮(2603)、新興(2605)、裕民(2606)、台航(2617)、四維航(5608)都出現跌停價位。

台股受疫情影響，盤勢不穩，航運股籌碼鬆動，人捧人變成人踩人，股價快速修正，長榮融資昨天下降2萬多張，連續三天累計下降將近5萬張，陽明昨天下降5000多張，連續三天下降2萬3000多張，這些航運龍頭股短線跌幅3成，近期都有融資追繳壓力，使得整個族群顯得賣壓相對沈重。

陽明12日公告首季財報，每股盈餘7.49元，在貨櫃三雄當中居冠。而近期SCFI運價維持高檔，目前塞港尚未緩解，截至5月10日洛杉磯港口仍有19艘船等待靠港，加上NRF預估美國零售進口貨櫃量維持10年新高水準至8月，運價有望維持高檔至第3季，顯示基本面依舊強勁。但法人也提醒，第3季隨著港口作業效率提升，後勤作業逐漸改善下，運價是否持續大漲，必須再進一步觀察。

(時報資訊)