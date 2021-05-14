台灣疫情再度緊張，中信房屋總經理張世宗表示，房地產市場目前所面臨的變數已不僅只是政府對房市所做的各項緊縮政策，眼前還有疫情所帶來的負面衝擊。攤開數據來看，國內第一季買賣移轉棟數表現雖然依舊熱絡，不過其實4月份中古成屋交易已略見冷卻訊號，張世宗認為主要還是政府調控房市政策奏效使然，如今疫情警戒升級，接下來房地產走勢可能將發生2種情境。

倘若國內疫情持續增溫，那在第三季前，房地產交易恐有一波量減，下半年交易量也將維持疲弱格局。不過若是國內疫情能迅速獲得掌控，那麼房地產交易量將會先減後回穩，下半年交易量則是回歸溫和的基本面走勢。

張世宗表示，房地產後市與疫情發展、7月份上路的《實價登錄2.0》及《房地合一2.0》息息相關。按先前估計，交易量縮的情境原先預計在第三季才會出現，現在則是因疫情警戒升級而提前發生。

政策面在短期之內對交易量的影響較大，對於房價反而相對有限。房價要看到鬆動的機會，其實得看建商長期能撐多久。

張世宗指出，以目前的情勢研判，要見到房價大幅下修的機會並不大，因為疫情升溫導致原先缺工的狀況將更為嚴重，不動產產業通膨也會更有壓力，在營建原物料及人力成本都無法降低的情況下，除非是開發商退出市場，否則相關成本仍然會反映在房價上，連帶為中古成屋開價帶來定錨效果，因此房價欲跌不易。

(時報資訊)