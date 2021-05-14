印度疫情持續惡化，我駐印度代表處累計10人確診，其中兩名確診外交人員已於日前抵台治療；有另一名確診官員近日情況惡化，外交部同樣安排醫療專機後送回台灣治療，預計今天抵台。

我駐印度代表處疫情蔓延，據傳高層官員也染疫，不過駐印度代表葛葆萱日前已經表達堅守崗位的決心。外交部發言人歐江安表示，外交部於5月10日獲知駐印度代表處有2名新增確診同仁後，立即請駐處儘速安排醫師看診治療，並以快遞寄送藥物至駐處供確診同仁服用。其中一位確診的同仁經當地醫療專業評估，認為需要進一步治療；駐處隨即聯繫保險公司申請醫療專機的後送事宜，外交部同時積極協調國內醫療機構及相關單位，儘速安排這位同仁返台就醫。

歐江安指出，目前醫療後送專機已於今天上午自印度德里起飛，預計晚間抵達台灣桃園國際機場，隨即送往醫院治療。外交部特別感謝中央疫情指揮中心（CECC）、衛生福利部、收治醫院，以及相關單位於短時間內提供各項緊急協助，也希望所有確診同仁早日康復。

歐江安說，在此疫情嚴峻艱困的時刻，外交部持續關心並隨時掌握駐處確診同仁的健康狀況，並妥善安排各項配套措施。確診駐館人員如果病情經評估須送回國內治療，外交部將繼續啟動保險公司的後送機制，協助同仁返台就醫；對於症狀較輕微的確診人員，也積極安排國內醫療機構提供視訊看診，隨時提供即時協助。

(中時 )