大陸女星Angelababy（楊穎）長相甜美，嫁給黃曉明後知名度大增，事業也越來越旺，還跨足好萊塢，以Angelababy這個名字闖蕩國際舞台，但其實Angelababy聽到西方人耳裡，並不是「天使寶貝」這麼可愛的意思，反而帶有貶意，讓網友忍不住直呼：「真是丟人都丟到國外去了。」

楊穎當初到香港發展，擔任兒童節目主持人，周遭的同事都有英文名字，為了入境隨俗，她便為自己取名叫baby，沒想到幾個月後有新人加入，竟和她撞名，為了讓自己的名字不那麼常見，她在前面加了Angela，合起來就是大家熟悉的「Angelababy」。

楊穎叫Angelababy嚇壞復仇者聯盟成員。(圖/翻攝自微博)

然而楊穎身為《奔跑吧兄弟》固定班底，某次《復仇者聯盟》主演湯姆希德斯頓、馬克魯法洛和湯姆霍蘭德到節目上擔任嘉賓，聽到她自我介紹是Angelababy，頓時露出震驚的表情，隨後更尬笑來帶過，原來是因為Angelababy其實是對舞孃和妓女的稱呼，因此在國外幾乎沒有人會這樣叫。

楊穎Angelababy的名稱闖國際舞台。(圖/翻攝自微博)

楊穎本身並沒有想太多，還曾自己解釋過，Angelababy的意思是「天使寶貝」，聽起來非常可愛，因此就算進軍好萊塢，在國外參加記者訪談和首映會時，也都是直接用Angelababy這個名字，儘管始終沒有人刻意戳破，但大陸網友實在不忍直視，認為她真的是丟臉丟大了。

(中時新聞網)