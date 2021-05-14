北市社區淪陷！萬華茶館2女子確診 直擊阿公店人潮「瞬間嚇光」

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨以「人與人的連結」一詞，形容獅子會前會長及萬華茶藝館的病例接觸，意外在網上掀起熱烈討論，甚至還出現各式各樣的梗圖虧「獅子王」，對此，律師呂秋遠在臉書擔憂地說，這對疫調來是很恐怖的事情，萬一確診者擔心被嘲笑，而不敢說實話怎麼辦？

律師呂秋遠昨在臉書發文表示，許多人嘲笑著「人與人的連結」，這些人果然發揮了魯迅的功力，「一見短袖子，立刻想到白胳膊，立刻想到全裸體，立刻想到生殖器，立刻想到性交，立刻想到雜交，立刻想到私生子。」這也許是在嚴峻的疫情期間，大家苦中作樂的玩笑，但對疫調來說，卻是很恐怖的事情。

呂秋遠指出，萬一不幸染病者擔心被笑，而不願意說實話，這樣該怎麼辦？難道要對這些人嚴刑拷打，才能讓他們完整交代自己的行蹤嗎？可是，對方就是不願意說，因為怕被認為是獅子王，被做成梗圖在天橋下分成一百回合說書，這樣要怎麼辦？

呂秋遠說，沒有人願意生病，畢竟這會對自己身體造成很嚴重的後果，也會背負社會上異樣的眼光，在台灣現在這種歧視新冠肺炎的氛圍裡，得病幾乎就是台灣的罪人。去期望每個人都是聖人，願意完整交代自己的行蹤，並不容易。

呂秋遠也說，大家是不是該對於得病的人多點寬容較好？特別是，其實許多人在十天前，一樣不戴口罩在遶境、在群聚、在遊樂、在KTV、在吃飯，這些「許多人」到底為什麼要去嘲笑別人的私人活動，造成台灣的疫情破洞？只是自己運氣好而已，不是嗎？給別人一條生路，讓疫調更容易進行，其實也是給自己未來一條生路。「當疫調更困難，其實斬斷病毒鍊就會更辛苦、耗時更久。」

呂秋遠也針對「阿公店」解釋，阿公店並不是個地名，而是在萬華，與許多鄉間的產物。它是最傳統的店面，不是脫衣陪酒，只是提供場地，讓一些寂寞孤單的人唱歌、泡茶、喝酒、嗑瓜子，跟一些年華鼎盛的女生聊天打屁。過程中也許會手來腳去、眉來眼去，但並不全部都是色情行業，也是許多收入較低的人賴以維生的場所。

呂秋遠表示，這些場所已逐漸被時代淘汰，但仍是很多寂寞、花不起錢的人，排遣時光的地方，因為疫情，把阿公店通通歸納成色情場所，實在不知道怎麼說。針對許多人憂心，阿公店是否會有黃昏之戀和婚外情？當然有可能，但絕不是想像中的「見面就是在性交」的場面，對於這些人而言，真實的情感交流，其實才是真正的「人與人之間的連結」，只是剛好不幸遇到疫情發生，如此而已。

呂秋遠感嘆地說，其實大家都是混口飯吃，把這些發生疫情的地方妖魔化，其實沒什麼必要。我們都累了、怕了，但是可以多些同理心。面對嚴峻的疫情，可以多一些理解，讓確診者多些不被責備的空間。因為在社區感染的高度威脅下，下一個可能就是我們自己。

(中時新聞網)