美國貿易代表戴琪在眾議院的聽證會上表示，美國需要新的貿易法律工具，抵擋中國針對美國高科技產業的反競爭威脅，而不是當造成傷害後才作出反應。

戴琪稱，美國許多貿易法例已經實施超過半世紀，無法應付現今的問題，美國現時的貿易法律工具旨在美國產業和公司面對不合法的傾銷及補貼，或其他不公平競爭時，受到傷害後提供保護。

她舉例說，中國過去20年來建立起龐大產能，美國貿易法律難以避免美國鋼鐵業受到傷害，而中國的產業計劃顯示，他們準備在其他產業做同樣的事。她認為，需要一些工具讓美國公司在傷害出現前有所準備，並可以最快的速度作出回應。

戴琪12日要求更新1962年頒布的國安貿易法令232條款，華府早前是根據這項法令，對進口鋼鋁徵收關稅。

分析指出，戴琪希望有工具應付中國大規模補貼行為，新法律頒布後，有望為日後實施新關稅奠定基礎，或加強談判籌碼。

(工商 )