精密機械金屬加工廠時碩工業因汽車產業回溫，訂單持續增長，加上電動自行車及高端自行車業務爆單，第一季合併營收創單季新高，獲利卻遭鋼鐵等原材料上漲、新台幣匯率升值等因素侵蝕而縮水，EPS從去年同期0.84元降至0.78元。法人預估，今年營收成長10％以上。

時碩第一季合併營收11.33億元，年增19.85％，締造單季營收史上新高；營業毛利也從去年同期2.32億元，年增12.31％；營業利益由去年同期0.52億元增加至0.56億元，年增7.20％；但認列新台幣匯損，致使稅前淨利從去年同期0.75億元降至0.71億元，稅後淨利冶遊去年同期0.56億元減至0.54億元；EPS由去年同期0.84元下滑至0.78元。

時碩表示，時碩2021年第一季營收成長動能來自電動自行車及高端自行車業務爆單，加上汽車產業回溫持續增長，其中汽車傳動應用佔比37％、汽車安全應用佔比20％、工業應用佔比39％、航太應用佔比4％。但受原材料上漲、匯率與銷售產品組合影響，2021年第一季毛利率比去年同期下滑。

時碩表示，時碩會與客戶溝通報價，專注智慧製造確保生產效率最佳化，並強化供應鏈管理能力，提升結構性獲利能力。

時碩4月合併營收達3.67億元，年成長43.51％；前4月合併營收近15.0億元％，年增24.89％，雙雙改寫同期新高。時碩表示，受惠汽車零組件隨車市復甦加速出貨、高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能，預期整體第二季營收水準仍然亮眼，時碩對下半年營運持樂觀看法，全年業績有機會挑戰兩位數成長，未來可望創新高。

(工商 )