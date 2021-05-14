國民黨今公布最新民調，顯示近7成(69.6％)民眾不贊成政府開放含萊劑豬肉進口，其中「非常不贊成」的高達46.6％。對此，民進黨立委陳亭妃表示，沒人會支持萊豬進口，重點是現在沒有萊豬進口，現在台灣進口的豬肉都是零萊劑，國民黨一直炒作假議題，這樣的民調似乎有點悖離事實。

根據國民黨公布最新民調，近7成(69.6％)民眾不贊成政府開放含萊劑豬肉進口，其中「非常不贊成」的高達46.6％，足證台灣人民對於蔡政府不顧人民健康，執意進口危害國人食安的萊豬政策，感到十分不滿與憤怒。進一步交叉分析，民進黨支持者中，有將近4成5(44.7％)反對萊豬進口，無政黨傾向的民眾中也有高達近7成(68.5％)反對萊豬進口。

面對國民黨所公布反萊豬民調，陳亭妃說，她想沒人會支持來豬進口，重點是現在沒有萊豬進口，我們在經濟的交流可以有更多的對談空間，同時落實為人民食安把關，這才是重要的雙贏。

陳亭妃認為，國民黨一直在炒作假議題，連費鴻泰也曾說，目前為止確實沒有萊劑，在台灣的豬肉就是沒有萊劑，做這樣的民調似乎有點悖離事實。

(中時 )