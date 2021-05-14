黑色小客車駕駛撞擊前方貨車後當下棄車逃逸。（姜霏翻攝）

國道一號南下70.4公里楊梅段，今（14日）凌晨4點發生一起追撞車禍，黑色小客車駕駛直撞前方裝載西瓜的白色貨車，導致白色貨車失控、翻覆，黑色小客車車頭全毀，駕駛當下棄車逃逸，所幸白色貨車駕駛僅擦傷，並無生命危險，詳細情形目前仍在調查中。

(中時 )