國一南下楊梅段西瓜貨車遭追撞 肇事駕駛棄車逃逸 11:422021/05/14 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白色貨車遭追撞，車體翻覆。（姜霏翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑色小客車駕駛撞擊前方貨車後當下棄車逃逸。（姜霏翻攝） 國道一號南下70.4公里楊梅段，今（14日）凌晨4點發生一起追撞車禍，黑色小客車駕駛直撞前方裝載西瓜的白色貨車，導致白色貨車失控、翻覆，黑色小客車車頭全毀，駕駛當下棄車逃逸，所幸白色貨車駕駛僅擦傷，並無生命危險，詳細情形目前仍在調查中。 士林夜市旁轎車違停撞警車 駕駛2度「土下座」磕頭道歉 國道一號南下追撞人噴出車外 2駕駛疑似眼部受傷 (中時 ) #國一 #國道路況 #國一路況 #西瓜 #楊梅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天兵媽將幼子放路中央 下秒遭車輾過 驚悚畫面曝光 14:452021/05/13 搜奇 網路口角相約成街頭亂鬥 轎車撞飛機車1死1重傷 08:302021/05/14 社會 不滿公車未及時停站 老翁辱罵司機拉扯方向盤搶鑰匙 14:412021/05/13 社會 車騎到一半驚覺手把冰冰的 騎士低頭看秒崩潰棄車 12:132021/05/13 搜奇 富豪汽車計劃在瑞典IPO 04:102021/05/14 全球財經 小鵬汽車 業績創新高 04:102021/05/14 全球財經 老翁騎車遭擦撞 暖警揹返派出所 09:232021/05/13 社會 越籍按摩女慘遭屠宰式割喉放血 人魔外送員犯案動機曝光 10:232021/05/13 社會 檢討台鐵事故頻傳 工程會：比照高鐵加強軌道防護、按鈴警示 14:222021/05/13 政治 李義祥用小畫家造假 判刑確定 04:102021/05/14 社會新聞 金門小客車衝落風水池 90度插池旁駕駛幸無恙 16:572021/05/13 社會 社會熱門新聞 抓到造謠者！ 3段語音瘋傳墾丁畢旅團20人確診 嚇壞民眾 - 社會 【阿公店揭密】花小錢談場小戀愛 平民打發時間的城市角落 - 社會 空軍作戰指揮部新建營區爆貪污 軍備局少將索賄4500萬遭聲押禁見 - 社會 才爆上節目走光 SWAG女神深夜批公司「躺著收錢」：爛平台 - 社會 SWAG女郎吳夢夢告網友亂傳A片吃鱉 檢方因這點不起訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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