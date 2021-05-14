台灣疫情升溫 香港宣布曾逗留台人士抵港 須於指定酒店隔離14日 11:432021/05/14 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣疫情升溫 香港宣布曾逗留台人士抵港 須於指定酒店隔離14日。（取自東網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應最近台灣新冠肺炎確診案例有上升趨勢，香港食物及衛生局局長陳肇始今表示，所有曾逗留台灣的抵港人士，需於指定酒店檢疫14日，不能選擇居家檢疫。 台灣蘋果日報宣布 5月18日起紙本停刊 疫情持續擴大 台北市立動物園也封園 (中時 ) #抵港 #14日 #台灣 #逗留 #酒店 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆全市圖書館閉館1月 廟口夜市重啟人流管制 04:102021/05/14 地方新聞 大停電結合新冠疫情爆炸 台灣窘境登紐約時報 15:532021/05/14 國際 遵守實聯制！ 中警強勢臨檢查出12違規店家 最高罰1萬5 12:092021/05/14 社會 萬華172家茶館停業3天 高危區禁群聚 04:102021/05/14 焦點要聞 陸委會研擬 疫後兩岸恢復交流 04:102021/05/14 焦點新聞 防疫情持續擴大 北市同意90天內暫時提供免洗餐具 15:082021/05/14 生活 《國際社會》日本疫情緊急狀態 意外臨時再添3地 10:352021/05/14 財經 因應疫情升溫 靈鷲山活動延期或改線上直播 13:072021/05/14 生活 1分鐘讀財經》外資賣不停爆2大理由 小心再殺到萬五 08:252021/05/14 財經 指揮中心鼓勵下載「台灣社交距離」app可抽500元禮券 15:152021/05/14 科技 台灣疫情升溫 澳門收緊台灣入境人士檢疫要求 11:582021/05/14 兩岸 兩岸熱門新聞 美參院資深議員：中國將取代美國 輸掉競爭是美世紀恥辱 - 兩岸 陸疫苗研發專家組：英國南非巴西變種病毒 中國疫苗有效 - 兩岸 「中國＋中亞5國」外長會晤 透露陸外交三個關鍵密碼 - 兩岸 澳前外長談對華關係：別再給自己挖坑 小心對華措辭和政策 - 兩岸 美國3.3億人口囤26億劑疫苗 陸外交部：朱門酒肉臭 路有凍死骨 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。