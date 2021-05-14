因應最近台灣新冠肺炎確診案例有上升趨勢，香港食物及衛生局局長陳肇始今表示，所有曾逗留台灣的抵港人士，需於指定酒店檢疫14日，不能選擇居家檢疫。

台灣蘋果日報宣布 5月18日起紙本停刊
疫情持續擴大 台北市立動物園也封園

(中時 )

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