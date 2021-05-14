農委會特有生物研究保育中心近年結合對峙培養抗生法、共同培養法、轉換罹病組織發病模式之匯總，開發非農藥天然抑菌成分高壓注射防治新技術，進行高壓注射可有效到達罹病組織，有助於消滅罹病組織與殘根中的褐根病菌，以另類新作法創造老樹的新生。

特生中心表示，2000年省政府農林廳曾進行「加強珍貴老樹及行道樹保護計畫」普查老樹，估計全台灣約有1,500棵，最多的是榕樹，其次是茄苳與樟樹，這些長壽樹種大多生長在人煙稠密之處，承載幾代人的記憶，甚至成為「老樹公」被當地奉為守護神以及精神象徵。

但是，特生中心指出，樹木間也有傳染病，以榕樹為例，常見的樹癌──樹木褐根病，除了因為人為攜帶褐根病殘根，其擔孢子亦可靠風力行長距離傳播並感染有傷口的寄主植物。

特生中心指出，過去處理的方式，對周遭生態環境影響為中至高級，須謹慎評估施作的環境與施作過程的管理，加上每株施作費用皆在1萬元至幾10萬元之間，對罹病區樹木管理單位或所有人造成困擾。

特生中心因此以對峙及共同培養方法，篩選出可抑制褐根病病原真菌生長的非農藥天然抑菌成分，再以高壓方式，針對老樹局部罹病部位，將其強力注射進入老樹體內，除隨著維管束組織蒸散輸導作用擴散全株外，因高壓滲透因素致天然抑菌成分更易到達地下根部而發揮保護效果。

特生中心表示，這樣的方法不含農藥，特別適合於社區活動中心、學校、公園與道路兩旁等公眾得出入場所之樹木感染褐根病時防治使用，尤其是「老樹公」已與當地居民形成民俗信仰且為共同生活圈的成員，罹病後若直接將老樹清除、土地燻蒸處理更為民眾所不樂見。現階段特生中心開發非農藥天然抑菌成分高壓注射防治樹木褐根病新技術，在干擾最少且費用成本較低的情況下，老樹新生將有另類新作法。

(工商 )