中天新聞轉戰新媒體後，一度創下新聞媒體的直播紀錄，近期中天電視YouTube頻道訂閱數更突破250萬人，昨(13日)更是多個節目影片登上YouTube發燒影片，其中《中天辣晚報》、《正常發揮》更是分別佔據發燒榜第2、3名。近日疫情緊繃，台灣單日最多本土疫情案例增加，社區傳染連環爆發，確診人數不斷上升，中天新聞堅守媒體社會責任，站在第一線播報第一手消息。

為配合防疫，《中天辣晚報》當家主播盧秀芳率眾戴起口罩主持節目，此外她也提到：「中天新聞錄製節目時，只要棚內超過兩位同仁，就一律戴口罩。」為探討國內本土疫情持續延燒的狀況，《中天辣晚報》邀請到前衛生福利部國民健康署署長邱淑媞、前衛生署長楊志良、國民黨文傳會主委王育敏、資深媒體人謝寒冰等上節目探討近期新聞事件，像是｢封城恐不只是演練？｣、｢本土疫情+16創單日新高｣、｢新北八大場所一律停業｣等議題。

《中天辣晚報》當家主播盧秀芳率眾戴口罩播報(圖/中天新聞提供)

《中天辣晚報》談到萬華的「茶室」驗出兩名女子確診事件，找來有到現場採訪的主播何橞瑢分享萬華消毒的情況，她也對於自身防護措施抱持非常嚴謹的態度：「我採訪用的麥克風已經拿去消毒，請大家放心！」更表示去現場除了戴口罩外，還穿了一整套防護衣，何橞瑢還說採訪後回到公司，在電梯遇到同事，兩人分別都要對方別靠過來，何橞瑢說：「雖然只是開玩笑，但也代表疫情其實離你、我非常近！」希望大家做好防護，一起挺過這波疫情！

台灣疫情嚴峻，除了戴口罩保護自己之外，許多民眾更是到醫院施打疫苗，甚至出現一波疫苗搶打潮，《中天辣晚報》中｢辮子妹直擊｣到醫院去採訪民眾，在現場發現一天竟超過百人到醫院施打，醫院還表示5月底前施打疫苗的預約更是額滿！在面對近期增加多起本土案例，邱淑媞提出｢類封城概念｣，可以先阻斷傳播：「像澳洲的作法先讓大家盡量待在家3至5天，做疫情調查，等調查完安全的地方就不用再繼續封城，危險的地方再繼續觀察！」此說法紛紛讓網友留言｢邱署長真是專家！｣、｢給署長點讚｣，想看更多的疫情報導，請持續關注中天電視YouTube頻道。

(中時新聞網)