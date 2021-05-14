勤美(1532)第一季每股淨利0.46元，比去年同期轉盈；展望全年，隨著金屬成型、營建兩大事業的雙引擎帶動，獲利將挑戰比去年倍增。

勤美公布，第一季營收36.09億元，營業淨利3.24億元，歸屬於母公司業主淨利1.73億元，每股淨利為0.46元。

勤美集團有兩大事業，其中，金屬成型事業今年將隨著需求持續提升，全年營收成長上看2成，旗下營建事業今年有勤耕延吉等大台北兩個建案將在年中交屋認列，全年營建業績挑戰倍增；在兩大事業的雙引擎帶動下，2021年營收成長可望逾二成，獲利增幅更為顯著。

勤美2020年營收131.81億元，年減3.89%，其中，金屬成型事業營收達100億元，營建業績為26億元。

展望今年，金屬成型事業今年將隨著需求持續提升，法人估全年營收挑戰120億元；為因應業務成長需求，勤美武漢新廠去年開始建設，目前已開始試車並產出鐵水，將挹注未來業績成長力道。

營建事業為勤美今年獲利最大動能，第二季、第三季有「勤耕延吉」與「璞真仰睦」入帳，兩案總銷合計逾50億元，也可望於今年認列，以此推估，勤美今年營建營收將可望較去年的26億元翻倍。

在金屬成型業績成長與營建營收挹注下，法人推估，勤美今年EPS將上看3元，比去年倍增。

勤美金屬成型事業近幾年積極進行技術及產品轉型，加強智慧製造及自動化，已從「鑄造」升級為「高端精密部件」的製造服務商，主要製造汽車、工程及農機所必備的-發動機系統、傳動系統、剎車系統及油壓系統等高端精密部件。

公司表示，該事業目前前十大客戶均為國際級的領導品牌廠商，身為國際級客戶的重要夥伴，勤美近5年向德國、日本購入高端精密加工設備，集團數控機台總數量已突破1000台，累計投資額數十億元，隨著客戶持續轉入的訂單，高端數控、智慧製造設備的投入是集團未來發展的重點。

(時報資訊)