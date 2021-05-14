祥碩(5269)法說釋出正向訊息，首季每股獲利10.35元，光是單季就賺進逾一個股本，且持續看好第二季、下半年營運，3家外資對祥碩出具最新研究報告，目標價呈現1升2降，外資認為，祥碩對第二季、下半年營運樂觀，但仍有疫情、產能短缺等風險，有一家美系外資將祥碩目標價由1320元下調至1110元，評等維持中立，亞系外資則維持買進評等，將其目標價從1700元下調至1500元。祥碩反映法說報喜，今早盤後急攻上漲停1100元鎖住。

美系外資表示，祥碩下半年晶片業務的展望優於預期，預估第二季營收可望相較去年同期成長，且AMD訂單增量只是時間問題。大陸市場儘管不確定性很高，飛騰恢復出貨可能需要3~4個月，須先取得ECCN代碼申請，至於USB 4，祥碩也預計自明年開始量產，將目標價由1000元調升到1300元、評等維持加碼，惟對大陸客戶後續影響仍要觀察，且2022年整體產業恐有逆風。

另一家美系外資則認為，祥碩積極發展自有品牌以抵銷因為產能不足衝擊的OEM業務，預計今年自有品牌比重有機會成長到40%，而大陸提升自製CPU滲透率的提高為祥碩帶來了上升的空間，有鑑於示警產能，將祥碩目標價由1320元下調至1110元，評等維持中立。

亞系外資則指出，祥碩第一季每股獲利優於預期，第二季在產能受限下，確實會影響到祥碩的出貨，但祥碩對於第二季、下半年依舊保持樂觀，且對於大陸市場，祥碩仍然充滿信心 持續向大陸出口標準控制器，預計今年大陸貢獻營收將成長翻倍，祥碩大陸市場成長仍可穩健，且今年非AMD客戶的自有品牌應可有年增40%的水準，故對祥碩維持買進評等，但鑑於疫情影響，將其目標價從1700元下調至1500元。

祥碩第一季合併營收為15.79億元，季減少21%、年減少0.4%，歸屬母公司淨利達7.14億元、季減少2.7%、年成長45%，每股獲利高達10.35元，創下歷史最佳首季表現，光是單季就賺進逾一個股本，單季毛利率為50%，季減少1個百分點、年減少2個百分點。

(時報資訊)