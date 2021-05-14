受惠於加速接種疫苗帶動出行需求，短期租房平台Airbnb第一季營收成長5%，表現優於市場預期，惟受到債務償還和成本重組影響，該公司上季淨損暴增近3倍，周四Airbnb盤後股價下挫1.80%，報133.30美元。

Airbnb公布第一季營收年增5%，為8.87億美元，優於市場預估的7.14億美元，並扭轉去年第四季的下滑22%。

淨損為11.7億美元，較去年同期的虧損3.41億元大幅增加。經調整後每股虧損為1.95美元，超出市場預估每股虧損1.1美元。

新冠肺炎全球大流行重創Airbnb的住房租賃事業，但隨著疫苗加速普及和政府取消旅遊限制，該平台的業務已出現復甦跡象。

該公司第一季訂房量達到6440萬晚，較去年第四季成長39%、較去年同期成長13%，並超出市場預估的6250萬晚。受疫情影響，2020年每一季的訂房量都較2019年同期減少。

第一季總訂房價值達到103億美元，年增52%，優於市場預估的78.7億美元。第一季平均每日房價較前一季提高25%，達到160美元，反映客戶在住房和體驗的支出增加。

Airbnb表示，雖然疫情的衝擊尚未結束，但情況已有所改善，旅遊活動可望在短期內明顯好轉。

此外，Airbnb表示，基於疫情對去年同期造成的衝擊，公司預估今年第二季營收將較去年同期大幅成長，並可望回到與2019年第二季差不多的水準。但現在就去斷定今年上半年的復甦態勢是否將保持到下半年，仍為時過早。

(時報資訊)