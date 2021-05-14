大陸南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新14日在《環球時報》撰文指出，七普結果公布後，社會上有一種說法是，人口老齡化的加劇將給創造力和社會活力帶來負面影響。對此他不認同，大家要從人口發展的規律去看問題，任何的人口變化要看到正反兩方面的影響，而不是誇大其中某一方面，千萬不要掉入「人口決定論」的陷阱。

原新表示，首先，老年人是社會的財富，絕對不是社會的包袱。其次，老齡化和國家創新能力之間並不存在不可調和的矛盾。再次，對於老齡化問題，需要從多方面進行觀察。而且，七普中最讓人欣喜的是人口素質的大幅提升。

原新認為，現在互聯網上有人成天喊著「中國人口斷崖式減少」，似乎人口發展只剩下人口增長一條路，事實並非如此。人口是一個國家發展的基礎性、全域性、戰略性和長期性因素，但決不是決定國家興衰的根本性因素。美國只有3.3億人，各方面都是全世界最強，而人口超過14億的中國還只是一個大國。

原新說，人口老齡化的基本面既然改變不了，未來中國經濟社會發展的邏輯起點有二：一是適應老齡社會；二是應對老齡社會，促進經濟社會發展。

原新提出機會所在：

第一，中國人口規模巨大的基本國情不會根本改變，即便是人口將來要負增長，這也是提出國際國內雙循環戰略的重要基礎。

第二，勞動年齡人口在減少，但是規模依然龐大，說明大陸的人力資源存量規模還是巨大的。

第三，人力資本的積累越來越雄厚，大陸大學的毛入學率達到54.4％，已經進入大學普及的年代。2019年招收的普通高等學校學生累計1007萬，2020是1078萬。也就是說，「十四五」期間中國將進入大學畢業生每年超過1000萬的年代，而且15歲以上人口平均受教育年限是9.91年。

第四，將實施漸進式推遲法定退休年齡的舉措，意味著將來的低齡老人會變成大齡勞動力，這就增加了勞動力數量的供給。未來中國將從人力資源大國轉為人力資本大國，人力資本大國的基礎是勞動力規模和人口規模依然巨大。

要將這樣的人口機會轉變成紅利，需要經濟的轉型。中共十八大以來，一直在逐漸轉變經濟增長方式。十九大報告明確提出，中國經濟已由高速增長階段轉向高品質發展階段。中國經濟不能再依靠過去的勞動密集型產業，而要逐漸轉變為依靠技術密集型、資本密集型和創新密集型產業，提升勞動生產率。不斷雄厚的人力資本恰恰提供了這樣一種轉變的基礎。

(中時 )