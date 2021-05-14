mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與動畫《進擊的巨人》的合作活動，將自2021年5月17日（一）12:00起開跑！

動畫《進擊的巨人》改編自漫畫家諫山創的超人氣漫畫作品，於2009年起在《別冊少年Magazine》上開始連載，漫畫的全球累計發行數量超過1億本，是一部描述人類與巨人之間戰鬥的黑暗幻想作品。

在本次合作活動中，將以主角「艾連・葉卡」為首，「米卡莎・阿卡曼」、「阿爾敏・亞魯雷特」、「莎夏・布勞斯」、「里維兵長」等多位角色都會在《怪物彈珠》中登場。其中，「艾連・葉卡」、「米卡莎・阿卡曼」、「里維兵長」可以獸神化。

■《怪物彈珠》x《進擊的巨人》部份合作登場角色

《怪物彈珠》x《進擊的巨人》合作角色將於遊戲中登場

■通過「調查兵團 牆外調查」冒險可獲得的角色

突破本次合作活動期間內降臨的合作活動冒險「調查兵團 牆外調查」，即可獲得「城牆之王 希絲特莉亞・雷斯（★6）」或「調查兵團分隊長 漢吉・佐耶（★6）」。

通過合作冒險即可獲得限定角色

■通過期間限定降臨冒險可獲得的角色

一部分動畫《進擊的巨人》中的巨人會在降臨冒險中登場。而且，遊玩合作活動冒險後，偶爾會出現"超究極"難度的合作活動冒險「完全比賽」（★5 吉克）！

通過期間限定降臨冒險即可獲得限定角色

關於本次合作活動的詳情，請到怪物彈珠官方網站確認。

■為了紀念繁體中文版《怪物彈珠》迎來上市7週年，舉辦特別活動！

《怪物彈珠》上市七周年 特別活動開跑！

為向一直以來支持著怪物彈珠的各位玩家表達感謝的心意，將在官方Facebook舉辦分享抽獎活動！只要在「2021年5月14日（五）至5月18日（二）」期間內，分享7週年紀念特製繪圖的貼文，即可報名抽獎活動，分享次數追加的獎品越多！請務必每天確認怪物彈珠官方Facebook喔！

《怪物彈珠》官方Facebook抽獎活動開跑！

怪物彈珠內也存在著曾在台灣風靡一時的「鮭魚」！為了讓「鮭魚們」也能在怪物彈珠裡盡興，預計將舉辦報名活動！

只要您的本名中含有「鮭魚」兩字（同音同字），報名活動即贈送寶珠100個和角色！若您的身邊有「鮭魚」的話，記得分享這個好消息給他們喔！

《怪物彈珠》號召「鮭魚」粉絲！

▼詳情請至官方網站公告確認。

■「項羽」的獸神化及「貂蟬」的獸神化・改，將於今(14)日12:00解禁！

「項羽」的獸神化及「貂蟬」的獸神化・改，於今日解禁！

2021年5月14日（五）12:00起，「項羽」可以獸神化成「ほげほげ 項羽」！此外，「貂蟬」也可以獸神化・改成「ほげほげ 貂蟬」。

(科技)