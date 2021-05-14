Lara（左）與陳艾琳錄製Podcast節目。（新湃傳媒 NSMGroup 提供）

梁心頤（Lara）日前作客陳艾琳的Podcast《歡迎光琳〈人生體驗中心〉》，首度公開出道至今曾面對的演藝圈潛規則，Lara回首剛入行時，演藝圈對女藝人的審美標準一度讓她瘦到近40公斤，人前小鳥胃，人後大食怪，不僅罹患暴食症，缺乏安全感的她也在媽媽過世與自己成立公司的雙重壓力下，罹患恐慌和憂鬱症，直到近年認真研究心理相關書籍、戒掉對自己過多的批判後，終於找回自己的價值，不被世俗的「標籤」綑綁。

15歲即進入演藝圈的Lara梁心頤出道至今18年，剛入行時儘管年紀還小，仍被嚴格的女藝人身材規範限制，必須瘦到40公斤以下，雖然Lara成功減重，但也在她的內心種下病根，就算工作30小時，也不敢在大家面前吃東西，只敢偷偷躲起來進食，對於自己外型過多的關注與缺乏控制感，讓她患上暴食症，吃再多也感受不到飽足感，填補不了內心的空洞；擁有類似經驗的陳艾琳聽了心有同感，也分享了剛出道為了拍寫真集減肥時，曾創下一個禮拜只靠喝樹漿果腹的紀錄，對於都曾受到演藝圈對女藝人身型變態要求的荼毒。

長期受困於「減肥」困擾中，Lara坦言自己曾有很長一段時間缺乏安全感，尤其2015年同時遭遇母親過世、與姐姐成立多媒體公司業務繁忙的雙重壓力，更把她的不安全感放大到極致，覺得自己好像什麼都做不到，什麼事都不敢下決定，因而經常恐慌，進而發展成憂鬱症。感同身受的陳艾琳也回想起往事，之前因感情問題成為媒體焦點，屢次被冠上「小三」、「爛人」等稱號因而惡化她恐慌症，直到某次跟朋友去餐廳吃飯，一位服務生替她加油打氣的，她才領悟原來不是所有人都戴著批判的眼鏡看她，呼籲大家不要忘記身邊一定有支持自己的聲音，不要放棄自己。

(中時 )