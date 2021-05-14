因應台灣新冠肺炎疫情升溫，澳門已由今(14日)凌晨零時起，收緊台灣入境人士的檢疫要求。

澳門應變協調中心昨宣布，因應台灣疫情變化，自5月14日凌晨零時起，所有入境前14天內曾到過台灣地區人士，須按照澳門衛生當局要求，在指定地點接受14天醫學觀察，以及最少7天自我健康管理，措施不適用於已入境但未完成醫學觀察人士。

協調中心又指，在台灣登機到澳門時，須持有的核酸陰性結果證明，亦由原本的7天內縮短至需於72小時內的核酸檢測證明。

(中時 )