台灣疫情升溫 澳門收緊台灣入境人士檢疫要求 11:582021/05/14 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為重慶直飛澳門的澳門航空航班。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應台灣新冠肺炎疫情升溫，澳門已由今(14日)凌晨零時起，收緊台灣入境人士的檢疫要求。 澳門應變協調中心昨宣布，因應台灣疫情變化，自5月14日凌晨零時起，所有入境前14天內曾到過台灣地區人士，須按照澳門衛生當局要求，在指定地點接受14天醫學觀察，以及最少7天自我健康管理，措施不適用於已入境但未完成醫學觀察人士。 協調中心又指，在台灣登機到澳門時，須持有的核酸陰性結果證明，亦由原本的7天內縮短至需於72小時內的核酸檢測證明。 印度疫情燒 船員下不了船 抗疫憶便當 古早台灣味藏溫情 (中時 ) #澳門 #台灣 #入境 #台灣疫情 #檢疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情再燒 桃園熱氣球節連2年喊卡 04:102021/05/14 地方新聞 林俊傑《聖所》終站台灣線上直播開唱 04:102021/05/14 娛樂新聞 《傳產》疫情升級警戒 2情境衝擊不動產 11:262021/05/14 財經 政院擬再追加2100億特別預算 04:102021/05/14 焦點要聞 疫情日趨嚴重 孫大千：民進黨政府反應太慢 10:272021/05/14 政治 彰濱自駕觀巴 疫情打亂布局 04:102021/05/14 焦點要聞 挺台！日本新版防衛白皮書草案曝光 首度寫入「台灣穩定」重要性 04:282021/05/14 國際 高市議員防疫絕招 要求官員門外等 04:102021/05/14 地方新聞 北台灣房價排行... 大安區貴森森 三峽最親民 04:102021/05/14 財經要聞 《國際社會》日本疫情緊急狀態 意外臨時再添3地 10:352021/05/14 財經 金管會打強心針：台股無懼疫情與MSCI調權重 04:102021/05/14 財經要聞 兩岸熱門新聞 台灣疫情升溫 香港宣布曾逗留台人士抵港 須於指定酒店隔離14日 - 兩岸 澳前外長談對華關係：別再給自己挖坑 小心對華措辭和政策 - 兩岸 國台辦稱《舊金山合約》是廢紙 陸委會：中華民國是主權國家 - 兩岸 習近平：共產黨打江山、守江山 守的是人民的心 - 兩岸 「中國＋中亞5國」外長會晤 透露陸外交三個關鍵密碼 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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