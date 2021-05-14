本土疫情持續升溫，昨晚台北市和平醫院傳出有2名確診者，但中央流行疫情指揮中心第一時間卻不願公開，維持北部「某醫院」的說法，最後是由北市府出面證實和平醫院有病患染疫。前衛生署長楊志良今天形容，目前疫情猶如滿清末年的地方割據，各縣市為自保紛紛獨立作戰，讓指揮中心鬧出天大笑話。

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楊志良今在立法院說明台灣民眾對國事意見的調查結果，接受媒體聯訪時他連說三次「疫苗」，強調再多的圍堵都會有破口，唯有透過疫苗才能解除社區感染的疑慮。

針對近期的社區疫情爆發，楊志良歸咎於中央整合上的系統性問題，他指出從華航諾富特事件中可看出，系統上已出現明顯問題，「防疫旅館到底是由誰主管？是桃園市政府？還是交通部？還是指揮中心？到底有沒有落實督導？否則怎麼可能出現檢疫機師與一般民眾混住的情形？」

他也感慨，防疫指揮官陳時中的不老實，拖累疫情的發展，從去年一開始說「健康的人不用戴口罩」，提倡「我OK你先戴」即可知道陳時中不老實，當時就應老實向民眾報告口罩生產供應不及，而非用意識形態防疫。

楊志良也說，這一波疫情傳播的如此之快，但各縣市卻都紛紛制定防疫辦法自保，指揮中心卻還要地方政府自己買疫苗，防疫由各縣市獨立運作，是天大的笑話。

楊志良呼籲陳時中，不要把心力都放在每天召開的疫情記者會，應多聽聽不同意見，「台灣早就該舉辦全國防疫大會，邀請前疾管局長蘇益仁、中華民國防疫學會理事長王任賢等專家一同討論，透過不同意見的溝通，來共商最佳的防疫策略。

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(中時 )