新北全市24小時大消毒 侯友宜三重視察清消出動國軍、悍馬車（戴上容攝）

新北全市24小時大消毒 侯友宜三重視察清消出動國軍、悍馬車（戴上容攝）

近日新冠肺炎本土案例激增，新北市長侯友宜13日宣布，將從14日早上10點展開24小時全市總動員大清消；侯友宜14日抵達三重視察消毒情形表示，台灣確診個案頻頻出現，新北位置很是重要，在足跡還沒有完全掌控下，寧可超前部屬先行消毒，此次更出動國軍兵力30名、悍馬車2輛、MDS106輕消車2具、輕型戰術輪車3輛等。

侯友宜13日10時抵達三重六張公園視察，由三重區長陳奇正開始簡報概況，隨後侯友宜巡視附近公園、銀行、餐廳商家等防疫作為，一路上除了清潔隊員清消外，還動用國軍兵力30名、悍馬車2輛、MDS106輕消車2具、氣霧式消毒器4具、輕型戰術輪車3輛，場面浩大、氣氛嚴肅。

侯友宜表示，這次的疫情遍及多個縣市，新北市位居台灣中間，寧可超前部屬先行大清消，同時加強消毒家中經常接觸的表面，隨身攜帶酒精消毒，加強自我健康監測，減少出入人多擁擠的公共場所，避免參加不必要的集會，共體時艱、齊心防疫，透過公私協力，嚴防疫情擴散。

民政局表示，新北市29區共動員3萬1310人，環保局防疫消毒大隊也出動362名消毒人力，針對市民活動中心、商圈等公有場所進行全面大清消，並請公寓大廈、宮廟、各行政機關及各級學校配合動員響應，同時透過里鄰長廣播系統、LINE群組等多元管道向家戶宣導大清消作業。

此外，消防局協調國軍三三化兵群調派人車支援，總計支援兵力30人、悍馬車及3.5T載重車等各式車輛6輛、MDS106輕型消毒器2具、氣霧式消毒器9具，配合環保局清潔人員全面進行防疫消毒作業，警察局亦動員16分局320人協助各區大清消進行交通管制。

經發局也表示，13日邀集轄內百貨賣場、超商超市共13位代表開會討論防疫措施，向業者宣導共同配合於大清消時間進行店內清潔消毒工作，同時新北市41座公有市場及127處民有市場也同步進行消毒。針對日前發生民眾搶購民生物資情形，賣場業者解釋單純是補貨速度不及已經在隔天立即補滿商品，目前物資充裕無缺貨困擾。

(中時 )